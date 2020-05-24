Регионы получат 100 млрд на компенсацию доходов

«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», — отметил он.

Размер дотации для каждого из регионов будет определяться с учетом первоочередных расходов местных бюджетов. Таким образом можно будет сбалансировать бюджеты субъектов в условиях экономических ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Решить вопрос финансовой помощи регионам президент России Владимир Путин поручил правительству 15 мая. Средства субъектам РФ нужны, чтобы местные власти денежно поддержали жителей и хозяйствующие субъекты. Глава государства также уточнил размер выплат медикам в условиях пандемии. Помимо этого, российский лидер поручил увеличить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком, установить ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех до семи лет и однократную выплату на детей от трех до 16 лет.