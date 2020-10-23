Регионы будут сами «аккуратно» вводить новые ограничения по коронавирусу

Российский президент Владимир Путин призвал регионы принимать решения самостоятельно касательно введения новых ограничительных мер из-за коронавируса. При этом он отметил, что эти вопросы должны находиться на постоянном контроле у федеральных и региональных властей.

В ходе заседания по экономическим вопросам, глава государства также обратил внимание, что в основном регионы стараются не вводить жестких ограничительных мер. Ведь в таких делах нужно действовать аккуратно.

«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», — передает РИА ФАН слова Путина.

Накануне Владимир Путин заявил, что в период пандемии в России сражались за жизнь каждого человека, потому что другого пути просто не было, уточняет RT. Он также добавил, что человечеству еще предстоит осмыслить, как новый вирус изменит будущее. При этом отметил, что коронавирус никуда еще не ушел и представляет для всех серьезную угрозу.