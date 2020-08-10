Регионы будут получать федеральные деньги быстрее — Силуанов
Если сейчас сроки межбюджетных трансфертов колеблются между 15 февраля и 1 апреля, то благодаря изменением в законодательстве регионы будут получать деньги уже до 1 января.
«Мы подготовили поправки, которые закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам — до 1 января. Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов», — заявил Силуанов.
По словам министра, распределение средств до начала нового года позволит уменьшить «риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ».
Поправки в Бюджетный кодекс уже приняла Госдума в третьем чтении.
Ранее Министерство финансов отчиталось по бюджетам регионов. По словам Силуанова, ситуация с налоговыми поступлениями улучшилась почти везде. По мере необходимости субъектам оказывают дополнительную финансовую поддержку.