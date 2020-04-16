Регионам разрешат выдавать друг другу кредиты. Сейчас этого делать нельзя

Правительство РФ предложило разрешить регионам занимать друг у друга с 2021 года. Сейчас выдача кредитов одним регионом другому субъекту под запретом.

«С начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет», — приводит ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, правительство уже внесло в Государственную думу поправки в Бюджетный кодекс, которые дадут регионам больше свободы для развития экономики и повышения уровня жизни людей. Снимут и ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами, у которых нет необходимого кредитного рейтинга.

15 апреля президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с правительством. Он поручил дополнительно направить в регионы 200 миллиардов рублей для помощи людям. Российский лидер подчеркнул, что эти деньги можно потратить на решение самых неотложных социальных вопросов и поддержку населения на фоне пандемии коронавируса.