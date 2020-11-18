Регионам предложили взимать сборы с туристов

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой начать разработку проекта закона о праве российских регионов вводить курортный сбор. Она отметила, что этот закон должен позволять, а не обязывать.

«Если, условно я называю, 50 рублей будет курортный сбор на одного человека, это нечувствительно будет для туриста, это мировая практика. Но это будут целевые средства, которые как раз и пойдут на сохранение памятников культуры и архитектуры, на развитие туристической инфраструктуры, от этого тоже не нужно отказываться», — передает ТАСС ее слова.

Ранее Валентина Матвиенко заявила о необходимости выстроить новую систему отношения России с Евросоюзом. Она призналась, что ее уже не удивляют санкции и она воспринимает их с юмором. Она отметила, что Россия готова к сотрудничеству по любым вопросам и призвала излишне не политизировать межгосударственные отношения.

В середине июня Матвиенко предложила распространить действие программы реновации пятиэтажек и ветхого жилья на всю Россию.