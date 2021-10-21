Регионам предложили самим вводить материнский капитал на третьего ребенка

Право вводить материнский капитал на третьего, четвертого и последующих детей депутаты от ЛДПР решили делегировать региональным властям. На каждого ребенка, рожденного после 1 января 2022 года, будут выделять более полумиллиона рублей.

По данным URA.RU, депутаты внесут законопроект в Госдуму России 21 октября. Во многих субъектах уже установлены выплаты на рождение третьего ребенка. Но они составляют в среднем 100-150 тысяч рублей, что не может стимулировать население к деторождаемости. В тексте законопроекта сказано, что право на увеличенные выплаты за третьего и последующего ребенка получат женщины, которые ранее этой возможностью не воспользовались.

Депутаты решили распространить действие закона на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего и последующих детей. В документе также названа сумма выплаты — 503 237 рублей. Она совпадает с размером маткапитала за первого ребенка.

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что средний возраст решившей родить россиянки составляет 28 лет. К 2030 году он, предположительно, достигнет 30 лет.