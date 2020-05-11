Регионам посоветовали не экономить на выплатах медикам за работу с COVID-19

Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что ведомство получает «тревожные сигналы» о том, что медики на местах получают стимулирующие выплаты в размере всего нескольких сотен рублей. Она попросила главврачей не экономить на тех, кто работает с COVID-19-больным.

На сайте Минздрава появилось сообщение, в котором Семенова подчеркнула, что стремление некоторых руководителей медучреждений платить медикам из расчета фактически проведенного времени с пациентами «по минутам» не имеет под собой оснований и требует серьезной оценки. При этом сотрудникам методику расчета и причины «оптимизации» выплат не объясняют.

Семенова назвала справедливым непонимание, которое возникает у медиков. Стимулирующая выплата должна определяться в установленном проценте от средней заработной платы в регионе, в зависимости от должности сотрудника и отработанного времени.

«Что касается так называемой президентской надбавки — она выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. То есть, если медработник работает на 0,5 ставки — он получает 50% надбавки, а если на две ставки, то все равно получает одну выплату. При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу. Например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен», — почеркнула замминистра.

Необходимые для расчета средства регионы получили от Минздрава до 30 апреля. За апрель перечисления должны произойти не позднее 15 мая.

Российское правительство на доплаты медикам выделило и распределило по субъектам РФ 12 миллиардов рублей.