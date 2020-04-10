Регионам компенсируют лечение больных COVID-19
Глава государства заметил, что необходимо оценить возможность направить российским субъектам средства из бюджета. Деньги в том числе могут изъять из Фонда обязательного медицинского страхования, отметил сайт Кремля.
Средства пойдут на компенсацию расходов, которые связаны с оказанием медицинской помощи россиянам с COVID-19. Речь идет о людях, живущих в одном регионе, но проходящих лечение в другом.
Путин также указал на необходимость рассмотреть, можно ли регионам компенсировать расходы, «возникающие при транспортировке таких больных к месту лечения и обратно».
Среди последних поручений российского лидера — увеличение производства, закупок и поставок антисептиков, аппаратов ИВЛ и лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.
Многие регионы страны смягчили для предприятий и населения меры по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в РФ выявили 11 917 случаев заболевания COVID-19. За день зараженных стало на 1786 человек больше.