Регионам компенсируют лечение больных COVID-19

Регионы РФ смогут получить компенсацию за лечение от коронавирусной инфекции приезжих. Проработать этот вопрос президент России поручил правительству страны.

Глава государства заметил, что необходимо оценить возможность направить российским субъектам средства из бюджета. Деньги в том числе могут изъять из Фонда обязательного медицинского страхования, отметил сайт Кремля.

Средства пойдут на компенсацию расходов, которые связаны с оказанием медицинской помощи россиянам с COVID-19. Речь идет о людях, живущих в одном регионе, но проходящих лечение в другом.

Путин также указал на необходимость рассмотреть, можно ли регионам компенсировать расходы, «возникающие при транспортировке таких больных к месту лечения и обратно».

Среди последних поручений российского лидера — увеличение производства, закупок и поставок антисептиков, аппаратов ИВЛ и лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

Многие регионы страны смягчили для предприятий и населения меры по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в РФ выявили 11 917 случаев заболевания COVID-19. За день зараженных стало на 1786 человек больше.