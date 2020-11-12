Регионам дали время до понедельника на создание резервных коек для больных COVID-19

В регионах создадут резервные места для больных COVID-19. Пациенты, которые лечатся от инфекции на дому, получат необходимые лекарства. Времени, чтобы решить вопросы, у местных властей до 16 ноября.

Поручения правительства РФ по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса опубликованы на сайте российского Кабмина.

Региональные власти должны будут следить, чтобы больницы с COVID-пациентами вовремя были обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты и диагностики. Кроме того, им придется контролировать «незамедлительное лекарственное обеспечение граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», с подтвержденным коронавирусом.

«Высшим должностным лицам <…> субъектов Российской Федерации взять на личный контроль вопросы, касающиеся <...> создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — отмечено в поручении.

Информацию по указанным вопросам регионы должны будут предоставить до 16 ноября. Отчитываться им придется еженедельно.

Больницы в Подмосковье

У Подмосковья для борьбы с COVID-19 есть все необходимые инструменты. Регион выделит на эти цели около 10% от своего бюджета — 60 миллиардов рублей. Усилия направляют на то, чтобы не росла смертность.

К середине ноября в Московской области развернут 19 тысяч инфекционных коек. Пациентов уже принимают в переоборудованном парке «Патриот», где 1420 коек. На очереди бывший физкультурно-оздоровительный комплекс в Химках и торговый центр в Раменском городском округе.