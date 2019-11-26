Счетная палата предложила дать регионам доступ к налоговой тайне
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Как сообщается в пресс-релизе Счетной палаты, региональные власти занимаются оценкой эффективности предоставления льгот по налогу на прибыль компаний. Но у регионов нет доступа ко всей необходимой информации, что негативно сказывается на объективности работы. В частности, власти не могут получить данные из-за статьи о «Налоговой тайне».
При этом, летом 2019 года правительство приняло постановление, согласно которому регионы обязаны проводить подобные проверки эффективности.
«Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
В связи с этим Счетная палата отправит письмо правительству с просьбой изменить соответствующую статью и предоставить регионам доступ к необходимым данным.