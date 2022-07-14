Региональные власти смогут запрещать самовыгул собак

Региональным властям разрешили запрещать самовыгул домашних животных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Закон расширил полномочия региональных властей. Теперь они смогут вводить дополнительные требования к содержанию и домашних животных. В частности, закон разрешает и полный запрет на самостоятельный выгул. Кроме того, власти регионов смогут ограничивать выпуск животных в зонах повышенной опасности и около лечебниц.

Также авторы законопроекта предусмотрели и правила обращения с безнадзорными животными. В частности, для региональных властей подготовят определенные методические указания. С их помощью предусмотрят порядок действий в случае, если бездомные животные начнут представлять угрозу здоровью и жизни граждан.

Указания должно разработать правительство.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, ужесточающем ответственность в сфере обращения с животными. Об этом рассказал RT. В частности, за выброс на произвол судьбы смогут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.