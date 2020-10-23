Региональную реновацию не поддержали в президентском совете

Совет при президенте по кодификации не поддержал законопроект о реновации в субъектах России. В документе нашли много юридических и технических несоответствий.

В частности, критике подвергся пункт, в котором человека направляют на принудительное ограничение и лишение права собственности. В этом случае Конституция гарантирует неприкосновенность. К тому же проект не обеспечивает граждан имущественными и жилищными правами, а по некоторым пунктам не позволяет улучшить жилищные условия.

«Поспешное и непроработанное внесение системных изменений в кодексы не позволяет обеспечить достаточную согласованность их самих и чревато несогласованностью с нормами других законодательных актов, что приведет к ущемлению прав и законных интересов граждан», — передает ИА Regnum слова главы комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Эксперты обратили внимание, что проект в основном копирует московскую реновацию. Что не совсем правильно, ведь в столице эта программа запустилась совсем недавно и полноценно на практике не проверена. Кроме того, в законопроекте нет необходимой защиты жилищных прав при переезде из ветхого жилья. В результате законопроект проект не поддержали.

Ранее депутаты Госдумы внесли проект с поправками в закон о реновации. Он предполагает возможность обновить жилищный фонд во всех регионах России в случае согласия двух третей собственников квартир в многоквартирном доме. Впервые об этой идее заговорил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, уже давно пора россиян переселять из ветхого жилья в нормальные дома.