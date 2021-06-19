Региональную группу ЕР в Подмосковье возглавит Андрей Воробьев

Региональную группу «Единой России» по Московской области возглавит Андрей Воробьев. Список группы зачитал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на пленарном заседании XX съезда партии.

«Региональная группа № 39 — Московская область <…>, Воробьев Андрей Юрьевич», — сообщили на встрече.

Также в список попали Вячеслав Фетисов, Наталья Алимова, Михаил Терентьев, Бекхан Агаев, Отари Аршба, Денис Кравченко, Денис Степанюк, Алла Полякова, Елена Серова, Максим Сураев.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил имена тех, кто может попасть в первую пятерку лидеров избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Федеральный партийный список могут возглавить глава МИД России Сергей Лавров, руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу, главный врач московской ГКБ № 40 «Коммунарка» Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Региональную группу по Москве от партии «Единая Россия» возглавит мэр столицы Сергей Собянин, а по Санкт-Петербургу — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Глава Крыма Сергей Аксенов возглавит региональную группу по Крыму и Севастополю.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17–19 сентября. Они растянутся на три дня из-за текущей эпидемической ситуации, объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.