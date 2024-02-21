Власть 21 февраля 2024, 19:09 Региональное звание заслуженного артиста планируют ввести в Челябинской области

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Власти Челябинской области планируют ввести региональное звание «Заслуженный артист». Документ будет подготовлен по распоряжению губернатора Алексея Текслера, написал URA.RU.

Как уточнил RT, законопроект рассмотрят на заседании комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в самое ближайшее время.

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Звание будет присваиваться жителям региона за заслуги в области развития профессионального искусства.