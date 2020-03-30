Власти могут отложить масштабную реформу техосмотра

На неопределенный срок может сдвинуться рассмотрение и принятие масштабной реформы технического обслуживания (ТО), которую разрабатывали Минэкономики, Минтранс, представители бизнеса и МВД. Новый закон должен был вступить в силу 8 июня 2020 года.

Как уточнила газета «Коммерсант», правительство хотело изменить практику покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Операторы ТО, Российский союз автостраховщиков (РСА) и Госдума законопроект поддержали. Но сроки вступления в силу новой нормы перенесли ради «минимизации издержек» бизнеса и сокращение контактов на фоне пандемии коронавируса.

«Мы собираем мнения и предложения, постараемся учесть интересы предпринимателей и найти сбалансированное решение», — пояснил газете представитель Минэкономики.

Примерно 80% россиян покупают диагностические карты вместе с полисом ОСАГО, и ведомство наделялось эту практику исключить.

В текущих условиях вступление закона в силу придется перенести минимум на год. Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов признал, что процесс можно сократить, но тогда на выходе получатся документы плохого качества. Помимо этого, отсутствует новая методичка расчета тарифов от Федеральной антимонопольной службы, и операторы пока не знают, по каким расценкам им придется работать.

В декабре минувшего года Госдума приняла подготовленные Минэкономики меры для борьбы с «серым» техосмотром.