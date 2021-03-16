Референдумы о самоопределении регионов России исключили в Кремле

Кремль не допустит возможности проведения референдума по выходу части страны из ее состава, потому что это противоречит Конституции РФ. Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Он заявил, что в главном законе страны «все черным по белому написано относительно территориальной целостности России».

«Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, какие действия предприняли бы российские власти в случае проведения референдума о самоопределении.

При этом Песков напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма, который прошел в марте 2014 года.

Пресс-секретарь также рассказал, почему до сих пор неизвестны имена многих из тех, кто обеспечивал безопасность референдума в Крыму. По его словам, эти сотрудники активно работают и сейчас.

«Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке», — сказал Песков.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признавать результаты волеизъявления жителей полуострова.