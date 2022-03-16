Референдум о возвращении смертной казни предложили провести в ЛДПР

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что готовы обсудить проведение референдума для возвращения смертной казни для осужденных за самые тяжкие преступления. Об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном в Telegram-канале.

Авторы инициативы пояснили, что к тяжким можно отнести преступления за коррупцию, изнасилования детей, убийства в изощренной форме, терроризм и другие.

«Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение», — отметили члены фракции.

Вопрос о возвращении смертной казни депутаты подняли после объявления Россией о выходе из Совета Европы. Депутаты отметили, что страна «скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил».

Также они напомнили, что смертная казнь применяется в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что после выхода России из Совета Европы законодатели не намерены возвращаться к теме смертной казни. Он напомнил, что мораторий на применение этого наказания ввел Конституционный суд, поэтому обойти это решение не может никто.

Уведомление выходе России из Совета Европы генеральному секретарю организации передал глава МИД Сергей Лавров. Процедура предусматривает денонсацию устава Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека путем принятия законодательных актов. Но даже после этого окончательный выход России произойдет только спустя шесть месяцев после подачи уведомления.