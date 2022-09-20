Референдум о вхождении в состав России ЛНР проведут с 23 по 27 сентября | 360°

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Транспорт
20 сентября 2022, 15:55
Фейк: российские авиакомпании проводят скрытые увольнения пилотов
Мир
20 сентября 2022, 15:55
Глава ДНР назвал сроки проведения референдума о вхождении региона в состав России
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Происшествия
20 сентября 2022, 15:49
Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис
Эксклюзив
20 сентября 2022, 15:45
Бывший депутат Рады объяснил, чем референдумы помогут России и Донбассу
Подмосковье
20 сентября 2022, 15:37
Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре
Подмосковье
20 сентября 2022, 15:36
Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября
Спецоперация
20 сентября 2022, 15:31
Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме
Деньги
20 сентября 2022, 15:31
Мощный обвал акций начался на российской бирже
Спецоперация
20 сентября 2022, 15:22
Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса