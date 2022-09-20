Референдум о вхождении в состав России ЛНР проведут с 23 по 27 сентября | 360°

Важное 20 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Референдум о вхождении в состав России ЛНР проведут с 23 по 27 сентября ЛНР проведет референдум о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября РИА «Новости»

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Власти Луганской Народной Республики определились с датой проведения референдума о вхождении в состав России. Мероприятие проведут с 23 по 27 сентября, заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

«Народный совет постановляет: <…> определить днями голосования на референдуме с 23 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года», — сообщил Мирошниченко. Главу парламента ЛНР процитировало издание «Луганский информационный центр».

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Республики Донбасса приготовились к проведению референдумов о присоединении к России, заявил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман. По его словам, власти сформировали избирательные комиссии, определили участки, решили вопросы с наблюдателями. Он подчеркнул, что силовики освободили всю территорию Луганской Народной Республики. А жители ДНР смогут проголосовать в режиме онлайн, добавил Кофман.

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По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, проведение референдумов в Донбассе имеет большое значение для «восстановления исторической справедливости».

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