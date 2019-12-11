Референдум о присоединении к России хотят провести в Приднестровье

Он заметил, что приднестровцы надеются, что Россия услышит их желание быть в ее составе. По его словам, после недавних политических трансформаций, отношения Молдовы и Приднестровья ухудшились. После распада СССР местные жители были лишены возможности получить гражданство России. Поэтому им пришлось стать гражданами Молдовы, Украины и других государств.

Прощай Майа! «Жесткая» отставка правительства Молдавии установила пророссийский курс Додона Подробнее

«Наши люди выживали в тяжелейших условиях. При этом и спустя десятилетия после распада СССР они остаются носителями русского языка и русского сознания. Но ни они, ни их дети не могут получить российское гражданство. Это неправильно», — заметил президент ПМР. Референдум уже проводили в 2006 году. Тогда 97% проголосовавших высказались за независимость Приднестровья и дальнейшее присоединение к России, написал сайт телеканала «ЦарьГрад».

По словам главы Приднестровья, если сегодня провести такой референдум, цифры особо не изменятся. Единственное, что для этого нужно — уверенность, что Россия признает результаты такого голосования.