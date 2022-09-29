Реестр недостроенных и заброшенных зданий появится в Санкт-Петербурге | 360°

Власть 29 сентября 2022, 04:09 Поделиться Telegram

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Viber Реестр недостроенных и заброшенных зданий появится в Санкт-Петербурге

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Петербургский парламент предложил создать в городе реестр незаконченных объектов капитального строительства. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Депутат Александр Рассудов пояснил, что на территории таких зданий повышена криминогенная обстановка. После того, как объект попадет в реестр, возможны три варианта развития событий.

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«Мы либо принимаем решение, чтобы срочно достраивать объект, <…> либо мы принимаем решение, что <…> разумнее его продать или передать в руки бизнеса. Либо <…> принять решение о сносе», — заключил депутат.

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