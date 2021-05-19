Реестр должников по алиментов появится в России

Министерство юстиции выступило с предложением создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения», — сказал он во время выступления в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

Чуйченко отметил, то эти предложения будут тщательно проработаны. В ведомстве рассказали, что реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников. Например, человек должен будет сообщать судебному приставу-исполнителю о своих поездках. Также могут быть ограничены некоторые права должника.

Также в инициативе говорится о том, что недобросовестные должники по алиментам должны показывать судебному приставу декларацию о своих доходах и используемом имуществе. Это нужно будет делать при включении в реестр, а потом ежегодно.