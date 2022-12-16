Эксклюзив 16 декабря 2022, 13:14 Мизулина призвала проверить Полозкову после высказывания о Донбассе Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: Полозкову проверят после высказываний о Донецке РИА «Новости»

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Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке — «редкостная дичь», рассказала «360» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Он добавила, что словам писательницы дадут правовую оценку.

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ — за гранью понимания», — рассказала она.

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По словам собеседницы «360», юристы Лиги безопасного интернета дадут правовую оценку высказыванию поэтессы Веры Полозковой.

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«В случае выявления факта дискредитации вооруженных сил России, будет направлено обращение в правоохранительные органы», — добавила Мизулина.

Ранее Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*. Она высказалась на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.

*Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.