Власть 10 марта 2024, 12:58 «Редкий идиот». Медведев отреагировал на оговорку Байдена об Украине Медведев назвал Байдена идиотом после его оговорки об Украине Gerardo del Valle/Keystone Press Agency/globallookpress

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал президента США Джо Байдена «редким идиотом». Поводом стала его очередная оговорка — американский лидер, рассуждая об Афганистане и Ираке, нечаянно сказал, что Штатам «не стоило идти на Украину».

Медведев выложил фрагмент интервью Байдена с этой фразой и сопроводил его лаконичным комментарием.

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Президент Соединенных Штатов заявил, что его страна ошиблась: она «охотилась за бен Ладеном до тех пор, пока не убрала его», но при этом ей «не стоило лезть на Украину». После этого он сразу поправился: «То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла, что Джо Байден просто наконец высказал «то, что понимают все»: США «кроваво опозорились» украинским проектом. На этот раз Байден ничего не перепутал, предположила дипломат.