Речной вокзал в Невском районе отремонтируют в Петербурге | 360°

Власть 07 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Речной вокзал в Невском районе отремонтируют в Петербурге

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Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев допустил, что здание Речного вокзала в Невском районе отремонтируют или реконструируют. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Эскизы для будущих работ могут начать готовить в 2023 году. Такое заявление Енокаев сделал во время чтений бюджета в Заксобрании 7 сентября.

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«Планируем его привести в надлежащее состояние через ремонт или возможную реконструкцию», — подчеркнул политик.

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