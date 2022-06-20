Политтехнолог Сергей Маркелов обсудил с сайтом Pravda.Ru выступление главы государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел на прошлой неделе.

«У политиков есть два вида политических речей. Когда хочется какую-то глубину задать, тогда берется одна политическая тема и прокачивается глубоко-глубоко, как нефтяная шахта. Здесь была речь фундаментальная. То есть нужно было обозначить не столько глубину, сколько широту происходящего», — обратил внимание Маркелов.

Поэтому, по его словам, речь Путина на форуме была построена горизонтально, чтобы ответить всем запросам аудитории. Он обратил внимание на то, что президент затронул экономическую, международную, региональную и прочую повестки.

«Я думаю, что речь удалась, она была сложна по конструкции», — резюмировал собеседник издания.