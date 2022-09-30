Речь Путина задала вектор исторического развития | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Речь Путина задала вектор исторического развития Депутат Чернышов: мир после речи Путина понял, что такое государство с суверенитетом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в своей исторической речи сформулировал сегодня для мирового сообщества, что такое быть государством с подлинным суверенитетом. Таким мнением с «360» поделился заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Депутат отметил, что сегодняшняя речь президента объединила всех россиян, которые стали одним народом большой страны.

Реклама

«Стало видно, что мы, как никогда едины, что мы все один народ, одна огромная страна, одна большая семья. Все, как один, каждый за другого. Мы не сдадим назад, мы не будем сломлены, будем идти вперед, как танк. Это выступление — историческая веха, участниками которой сегодня были все: каждый человек в нашей стране и все люди мира», — заявил Чернышов.

Реклама

Президент России Владимир Путин выступил с программной речью перед подписанием договора о принятии в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В своем обращении российский лидер рассказал о праве людей на самоопределение, а стран на сохранение суверенитета.

6 0 0 0 0 0