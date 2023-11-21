Власть 21 ноября 2023, 12:59 Речь Путина на саммите БРИКС будет открытой Песков: Путин выступит в открытом формате на саммите БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по решению палестино-израильского конфликта будет проходить в открытом формате. По итогам заседания представители стран могут сделать совместное заявление, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Песков предположил, что сначала будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Сирила Рамафосы. При этом неизвестно, в каком объеме само выступление лидера южноафриканского государства будет доступно для всех.

Реклама

«Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что «голос БРИКС» в расширенном составе должен услышать весь мир. Для этого в рамках предстоящего саммита главы стран объединения решили выступить публично.

«И мы ожидаем, что будет принято совместное заявление по итогам этого саммита, который пройдет в режиме видеоконференции», — заключил пресс-секретарь президента.

По итогам саммита БРИКС в августе в объединение решили принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Страны станут полноправными участниками с 1 января 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что российская сторона поддерживает стремление Венесуэлы вступить в БРИКС.