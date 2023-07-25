25 июля 2023, 17:37
Реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами — Путин
Президент Путин: реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двухзначными темпам
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что безработица в России снижается, а реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами.
«В апреле — более чем на 10%», — сказал глава государства.
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Путин подчеркнул, что это значение — среднее. В разных регионах, в разных сферах оно может разниться, но, тем не менее, это реальное выражение.
«В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов», — добавил президент.
Российский лидер обратился к правительству страны, призвав его строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. В противном случае, заявил президент, люди будут уходить из таких организаций.
«Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — отметил Путин.
Ранее Путин поздравил следователей с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия. Президент отметил, что такая работа подразумевает нахождение на стороне справедливости и закона.
Зарплаты
Владимир Путин
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