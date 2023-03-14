Власть 14 марта 2023, 16:43 Реальное снижение ВВП Украины в 2022 году было больше официальных 40% — Путин Путин допустил, что снижение украинского ВВП в 2022 году было больше официальных 40% РИА «Новости»

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Валовой внутренний продукт на Украине в 2022 году упал на 40%. Однако, скорее всего, реальное снижение ВВП было гораздо больше, предположил президент России Владимир Путин во время общения с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

России предрекали падение ВВП на 20% и более. Однако ничего подобного не произошло, отметил глава государства.

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«Сейчас мы говорили про Украину. Вот там ВВП как раз рухнуло на 40%. Это официальные данные. На самом деле я думаю, что больше», — сказал Путин.

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Он пояснил, что ВВП — это все, что страна производит в течение года, если рассматривать показатель в годовом измерении. У России наблюдалось снижение валового внутреннего продукта. Но не на 20%, а на 2,1%, подчеркнул российский лидер. Он признался, что лучше бы вообще не было подобного снижения. Но сейчас в России идет «тренд на повышение».

«Семь последних месяцев производство постоянно растет. И ВВП страны увеличивается», — добавил глава государства.

Во вторник, 14 марта, президент отправился с рабочей поездкой в Бурятию. В Улан-Удэ он посетил авиационный завод, занимающийся производством вертолетов.