Программу «Земский работник культуры» начали реализовать в Башкирии

Работники сферы культуры Башкирии, которые перейдут работать в сельскую местность, будут получать компенсации от властей. Программа получила название «Земский работник культуры». Об этом сообщила ToDay News Ufa со ссылкой на Ufanotes.ru.

«Для того, чтобы привлекать кадры на село, мы решили предоставлять компенсации тем работникам, которые планируют отправиться работать в сельскую местность. Крайне важно активно привлекать выпускников вузов и ссузов к работе в сельской местности», — рассказал премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова заявил, что сельская местность в данный момент крайне нуждается в работниках культуры. Всего необходимо найти около 360 специалистов.