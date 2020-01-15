Реакция министров на новость об отставке попала на видео

Когда Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе, члены Кабмина сидели за тем же столом. Судя по опубликованному видео, их не очень удивила новость об увольнении.

Как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА «Новости», министры восприняли известие спокойно. Большинство из них даже не изменили выражение лица в момент объявления.

15 января Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции России. Они касаются назначения высших органов власти и перераспределения функций. В частности, глава государства предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам.

Кроме того, Путин отметил необходимость закрепить в Конституции статус Государственного совета. Как позже объяснил и. о. вице-премьера Виталий Мутко, Госсовет станет органом исполнительной власти.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — сказал Мутко и добавил, что отставка не стала для него сюрпризом.

После послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев на встрече с Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент поблагодарил членов Кабинета министров за работу и пообещал встретиться с каждым из них. Путин также попросил министров исполнять обязанности до формирования нового правительства.