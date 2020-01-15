Реакция министров на новость об отставке попала на видео
Как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА «Новости», министры восприняли известие спокойно. Большинство из них даже не изменили выражение лица в момент объявления.
15 января Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции России. Они касаются назначения высших органов власти и перераспределения функций. В частности, глава государства предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам.
Кроме того, Путин отметил необходимость закрепить в Конституции статус Государственного совета. Как позже объяснил и. о. вице-премьера Виталий Мутко, Госсовет станет органом исполнительной власти.
«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — сказал Мутко и добавил, что отставка не стала для него сюрпризом.
После послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев на встрече с Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент поблагодарил членов Кабинета министров за работу и пообещал встретиться с каждым из них. Путин также попросил министров исполнять обязанности до формирования нового правительства.