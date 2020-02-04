РБК: власти Хакасии пожаловались на нехватку денег на школы и детсады

В Хакасии не хватает денег на финансирование школ и детсадов. Из-за долгов они могут остаться без питания и света.

Как сообщил РБК, Минфин региона собирается обратиться за помощью к федеральной власти. Ведомство заявило, что в бюджете на этот год не хватает 14 миллиардов рублей. Денег нет на обеспечение бюджетных учреждений, финансовую помощь муниципальным образованиям, поддержку работы систем электро-, тепло-, водоснабжения и на другие вопросы.

Источник издания в Верховном совете Хакасии заявил, что ситуация с бюджетом критическая. Не исключено, что из-за этого власти не смогут выполнять свои обязательства перед жителями уже весной и летом 2020 года. По его словам, единственный выход — получить дотации от федеральных властей.

Пресс-служба Министерства финансов России прокомментировала эту новость. В ведомстве заявили, что не получали обращений от властей Хакасии в 2020 году с просьбой о дополнительной финансовой помощи. В Минфине отметили, что регион не сможет получить дотации до конца этого года.

Недавно в Хакасии произошел курьез, связанный с ошибкой местной чиновницы. Она сравнила игру симфонического оркестра с какофонией. Позже женщина заявила, что ее неправильно поняли.