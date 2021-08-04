РБК: Россия начала готовиться к снижению нефтегазовых доходов

Правительство России создаст рабочие группы по трансформации экономики в условиях низких цен на нефть и газ. Интерес к традиционному топливу снижается на фоне увеличения альтернативных источников энергии. Финансовый сектор России нужно адаптировать к новым условиям. Этим займутся специальные группы в правительстве под руководством вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Вопрос о создании рабочих групп подняли еще в июне. Это произошло после обнародования планов Китая по борьбе с изменением климата и решения Евросоюза защитить свой рынок от товаров, загрязняющих экологию.

Собеседник издания уточнил, что кабмин в последние месяц провел несколько закрытых дискуссий о том, как России подготовиться к переходу глобального рынка на низкое потребление углеводородов.

Полномочия по работе разделили между министерствами. Работать с регионами по переходу на альтернативные источники энергии, проводить аналитику и регулировать финансирование зеленого сектора поручили Министерству экономического развития. За научное сопровождение будет отвечать Министерство науки, реформой реального сектора займется Министерство промышленности и торговли. Трансформацию энергетического рынка поручили Минэнерго, за климатические проекты ответственным назначили Минприроды.

Основная задача, которая стоит перед правительством, — оценить все риски и найти оптимальный путь энергоперехода для российской экономики в условиях снижения спроса на традиционные энергоносители. На данный момент доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте превышает 50%.

От рабочих групп ждут прогноза до 2050 года с указанием целями до 2030 года. Основная задача — направить текущую деятельность на реализацию долгосрочной стратегии.