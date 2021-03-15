РБК: Кабмин подготовит «кешбэк для инвесторов»

В рамках программы инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл» правительство России подготовит изменения в режим защиты капиталовложений. Ожидается предложения по введению кешбэка, который распространят не только на инфраструктуру проектов.

Об этом РБК сообщили два близких к правительству источника. Без подробностей о новом инвестцикле говорил на Гайдаровском форуме премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Собеседники издания рассказали о четырех проектах — изменения в режим соглашений, создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, пересборка правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестпроектов. Бенефициаром реформ будет средний и крупный бизнес.

Объем инвестиция в основной капитал в России последние годы остается на прежнем уровне, вложения в наукоемкие проекты невелики и компании сталкиваются с высокими рисками.

Поэтому ключевым элементом новой инвестиционной политики станет совершенствование режима инвестиционных соглашений. В рамках улучшения инвестклимата готовятся две волны регуляторных изменений. Первый подразумевает появление налогового вычета для участников соглашений. Минэкономики уже подготовило поправки в Налоговый кодекс. Заинтересованным ведомствам еще предстоит произвести «большие расчеты» по эффективности налоговых вычетов.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев в начале марта сообщил необходимо создать отдельно выделенный фонд для реализации инвестиционных задач расширенной ответственности производителя (РОП).