РБК: Голодец не войдет в состав нового правительства

Голодец курирует вопросы культуры, спорта и туризма. Ее полномочия, по данным одного из собеседников издания, могут распределить между другими вице-премьерами.

Заместителем премьера Дмитрия Медведева Голодец стала в 2012 году, была ответственной за социальные вопросы. В мае 2018 года она сохранила пост вице-премьера в новом правительстве Медведева. Голодец, в частности, контролировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово.

Чуйченко руководил аппаратом правительства. Он закончил юрфак Ленинградского государственного университета, учился в одной группе с Медведевым. В 2008 году, после избрания Медведева президентом, возглавил контрольное управление в президентской администрации. В 2018 году стал во главе аппарата правительства.

Правительство Медведева подало в отставку 15 января, после послания президента Владимира Путина о конституционной реформе. На следующий день премьером стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший ФНС.