РБК: для структурных экономических реформ в правительстве могут создать новый орган

Издание написало, что Минэкономразвития разработало план реформ, осуществить которые «критически необходимо» для выхода экономики РФ на темпы роста выше среднемировых. Предположительно, реализацией реформ займется правительственная комиссия по экономическому развитию.

Также Орешкин предложил для оперативной работы по этому вопросу создать новый орган управления - подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Ее может возглавить сам глава Минэкономразвития.

По замыслу, подкомиссия должна заниматься рассмотрением материалов о реализации структурных реформ (в том числе разногласий по ним в кабмине), формированием предложений по дальнейшим мерам и подготовкой заключений о ситуации в экономике.

Пресс-служба Минэкономразвития отказалась давать комментарии по этому вопросу.