Важное 12 апреля 2023, 14:45 Развитие космической отрасли укрепит обороноспособность России Путин указал на укрепление обороноспособности России из-за развития космической отрасли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Не только наука, но и обороноспособность России связаны с развитием космической отрасли. Это важная для страны и всего человечества работа, заявил гендиректору корпорации «Роскосмос» Юрию Борисову президент страны Владимир Путин.

Приуроченная ко Дню космонавтики рабочая встреча прошла в Кремле. Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с праздником и сказал, что освоение космоса имеет чрезвычайно большое значение для России и всего человечества. Она, по словам президента, не ограничивается наукой, а помогает развитию всей страны.

Реклама

«Это то, что требуется прямо сегодня — прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны», — сказал он.

Глава государства заявил, что в 2023 году космической отрасли выделили более 251 миллиарда рублей вместо 224 миллиардов в прошлом. Путин отметил, что ее выручка тоже возросла, и предложил обсудить перспективы развития.