Разведка назвала неоспоримым отсутствие токсичных веществ в организме Навального в России

Токсичные вещества отсутствовали в организме Алексея Навального, пока он был на территории России. В СВР назвали это «неоспоримым фактом», а заявления блогера об отравлении спецслужбами РФ — «тупой русофобской пропагандой».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин напомнил ТАСС, что у российской стороны есть взятые у Навального образцы биологического материала.

«Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт», — подчеркнул он.

Нарышкин добавил, что омские специалисты тщательно исследовали состояние организма основателя ФБК и не обнаружили веществ, которые «могли бы вызвать какую-либо степень отравления, а тем более тяжелейшую». Врачи спасли Навальному жизнь.

На борту самолета, который увез Навального в Германию, и на территории иностранного государства сотрудники ФСБ или СВР его не сопровождали. Нарышкин предположил, что «где-то рядом» находились представители служб другой страны или даже нескольких.

«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — отреагировал Сергей Нарышкин на слова Навального. Ранее возможные причины состояния блогера перечислил лечивший его в Омске врач.