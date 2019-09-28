«Разрушительные действия». Лавров прокомментировал действия США по СВПД

По словам Сергея Лаврова, нельзя привязывать проблемы, связанные с развалом СВПД, к нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это произошло «гораздо раньше», а именно 1,5 года назад.

Россия поверила в полный развал СВПД Подробнее

«Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этого одобренного Советом безопасности и тем самым ставшего частью международного права документа, и сказали, что всем остальным они тоже запрещают это делать. Я считаю, что это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия, и в целом для ситуации в регионе», — произнес глава российского МИД.

Выход США из международного соглашения по атому, а также меры иранского правительства по снижению уровня выполнения сделки спровоцировали рост напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Спорными вопросами остаются и ракетная программа Ирана, и судоходство в акватории Ормузского пролива. США продолжают подозревать Иран в поддержке террористических организаций в некоторых странах мира.

8 мая Иран заявил, что прекращает выполнять некоторые пункты Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Это произошло в годовщину выхода Соединенных Штатов из СВПД. Тегеран подчеркнул, что действия касаются запасов тяжелой воды и обогащенного урана.

У Ирана оказалось больше низкообогащенного урана, чем было максимально возможно (более 300 килограммов). Второй этап сокращения обязательств по сделке был вызван действиями стран-членов СВПД. Тогда они в течение 60 дней не выполнили требований иранского правительства. По условиям ядерной сделки, лимит уровня обогащения урана составляет 3,67%. У Ирана он уже 4,5%.