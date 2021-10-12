МВД и ФСБ предложили жестче проверять получающих разрешение на оружие

Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ больше полномочий для проверки всех тех, кто хочет получить разрешение на оружие. Законопроект с такой инициативой разместили на сайте проектов правовых актов, о чем написало РИА «Новости».

Согласно решению авторов проекта, МВД и ФСБ следует разрешить более тщательно проверять желающих носить оружие — для исключения случаев, когда оно может попасть в руки террористов или других нарушителей закона. Если по результатам проверки в ведомствах решат, что лицу нельзя приобретать оружие, то будет вынесено заключение о невозможности его владения в связи с повышением угрозы общественной безопасности.

Причем проверять смогут и тех, у кого уже есть лицензия — и будут иметь право ее забрать. В документе при этом не уточнили, как именно будут выбирать претендентов для дополнительных проверок.

Недавно президент России Владимир Путин уже подписал один закон, ограничивающий свободу оборота оружия — за нарушение в этой сфере физическое лицо теперь можно оштрафовать до десяти тысяч рублей или даже арестовать на 15 суток. А юридической лицо рискует потерять до пятисот тысяч. Также оружие больше нельзя приобретать людям до 21 года.