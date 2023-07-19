Власть 19 июля 2023, 21:06 Разработчики искусственного интеллекта получат доступ к базам данных россиян Путин поручил предоставить разработчикам искусственного интеллекта доступ к базам данных РИА «Новости»

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Базы с личными данными россиян станут доступны компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта. Поручение о создании предоставляющего доступ законопроекта на совещании с правительством дал президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, он неоднократно говорил, что все базы данных, где находятся личные данные россиян, требуют надежной защиты и обезличенности.

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«С учетом этих обязательных требований нужно организовать доступ к данным со стороны участников рынка [искусственного интеллекта]. Прошу правительство совместно с Госдумой рассмотреть и принять такой законопроект в осеннюю сессию текущего года», — отметил Путин.

Президент пояснил, что работа искусственного интеллекта предусматривает обработку большого массива данных.

Во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин назвал технологии искусственного интеллекта самым перспективным направлением будущего. Он пояснил, что их можно рассматривать как атомный или ракетный проекты Советского союза в середине 40-х годов прошлого века.

О возможностях использования искусственного интеллекта в реальной сфере глава государства поинтересовался у председателя Сбера Германа Грефа.

Все началось с шутки Путина, который спросил главу корпорации, когда тот сможет уступить свой пост «умной машине». Председатель Сбербанка ответил, что все к этому идет, но сам он до этого момента надеется не дожить.

«С такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить», — пошутил Путин.

Глава Сбера отметил, что сегодня общий объем годовых затрат компании в технологии искусственного интеллекта составляет около одного миллиарда долларов.Но все вложения окупаются, потому что искусственный интеллект приносит компании в год около трех миллиардов долларов.