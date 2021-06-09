Эксперт объяснил отказ Пакистана размещать военных США

Редактор портала Sada-e-Rus Иштеак Хамдани обсудил с «ПолитЭкспертом» отказ Пакистана размещать американских военных, которые покидают Афганистан.

По словам Хамдани, Штаты выбрали Пакистан в качестве новой точки, откуда можно контролировать и Афганистан, и соседние государства. Вытаскивая своих солдат, США важно не потерять в регионе контроль.

«Исламабад прекрасно понимает американскую политику и не хочет вмешиваться в эти грязные игры. Сегодня Пакистан сам определяет свою позицию и готов быть полезным ради мира в Афганистане, но не ценой создания угрозы для своих соседей», — добавил собеседник издания.