Размер пособия одиноким матерям увеличили в Севастополе

Как сообщил исполняющий обязанности директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко, закон предусматривает пособие на ребенка для одинокой матери в размере 1 810 рублей, а также пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, в размере 905 рублей.

«Предлагается данным законопроектом эту цифру увеличить до 2 810 рублей. Критерий нуждаемости — одна величина прожиточного минимума (доходов на одного члена семьи)», — сообщил Борисенко.

Сейчас прожиточный минимум в Севастополе составляет 11 508 рублей. Для реализации законопроекта к концу года потребуется около 15 миллионов рублей.