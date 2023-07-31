31 июля 2023, 12:14
«Разлагающийся труп». Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией
Медведев: отказ Украины от переговоров позволит России довести начатое в ходе СВО до конца
Отказ Украины от любых переговоров выгоден России, поскольку позволит достичь целей спецоперации. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», — подчеркнул он.
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Медведев назвал нежизнеспособной «формулу мира», выдвинутую украинской стороной. Для России выгодно, что любые другие варианты проведения переговоров киевский режим отвергает с пеной у рта, указал зампредседателя Совбеза. Кроме того, РФ полезно, что «старший клоун» Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров.
«Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», — объяснил свою точку зрения заместитель председателя Совета безопасности.
Благодаря отказу украинской стороны от переговоров РФ сможет уничтожить бандеровский режим и неонацистскую идеологию, добавил Медведев. Позиция Украины позволит России дойти до физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения болезненных амбиций.
Саудовская Аравия ранее запланировала на август переговоры по Украине, но Россию на эту встречу не пригласили. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал бессмысленной дискуссию об урегулировании кризиса без участия российской стороны.
Дмитрий Медведев
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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