Власть 31 июля 2023, 12:14 «Разлагающийся труп». Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией Медведев: отказ Украины от переговоров позволит России довести начатое в ходе СВО до конца РИА «Новости»

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Отказ Украины от любых переговоров выгоден России, поскольку позволит достичь целей спецоперации. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», — подчеркнул он.

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Медведев назвал нежизнеспособной «формулу мира», выдвинутую украинской стороной. Для России выгодно, что любые другие варианты проведения переговоров киевский режим отвергает с пеной у рта, указал зампредседателя Совбеза. Кроме того, РФ полезно, что «старший клоун» Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров.

«Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», — объяснил свою точку зрения заместитель председателя Совета безопасности.

Благодаря отказу украинской стороны от переговоров РФ сможет уничтожить бандеровский режим и неонацистскую идеологию, добавил Медведев. Позиция Украины позволит России дойти до физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения болезненных амбиций.

Саудовская Аравия ранее запланировала на август переговоры по Украине, но Россию на эту встречу не пригласили. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал бессмысленной дискуссию об урегулировании кризиса без участия российской стороны.