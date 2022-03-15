Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном не было запланировано на понедельник в графике российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня (в понедельник) нет», — привело РИА «Новости» слова Пескова. Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, есть ли в графике Путина разговор с Макроном.

До этого французский лидер заявил, что в ближайшие часы намерен поговорить с российским коллегой.

В понедельник, 14 марта, Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ход специальной операции по демилитаризации Украины для защиты республик Донбасса. Российский президент назвал варварской акцией попытку украинских военных нанести ракетный удар по центральному кварталу Донецка с использованием кассетного боеприпаса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, сообщило Reuters в начале марта. В понедельник, 14 марта, Песков обозначил, что Кремль не получал запроса от администрации президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.