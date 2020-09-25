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    25 сентября 2020, 01:19

    Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

    Арина Гудилова

    Власти Франции ведут расследование об утечке разговора лидера Франции Эмманюэля Макрона и главы России Владимира Путина, который на днях опубликовали во французском издании. Об этом сообщает МИД Франции.
    Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

    «Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

    На днях во французской газете Le Monde появилась стенограмма разговора глав двух государств. В телефонной беседе Путин и Макрон обсудили ситуацию с Навальным.

    Французский президент заявил, что Париж провел собственное исследование вещества, которым якобы был отравлен Навальный, и настаивал что это был яд «Новичок». По данным издания, российский лидер призвал коллегу обратить внимание и на другие версии произошедшего. В частности некоторые версии ведут в Латвию, в которой проживает один из создателей «Новичка».

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