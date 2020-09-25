Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Власти Франции ведут расследование об утечке разговора лидера Франции Эмманюэля Макрона и главы России Владимира Путина, который на днях опубликовали во французском издании. Об этом сообщает МИД Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

На днях во французской газете Le Monde появилась стенограмма разговора глав двух государств. В телефонной беседе Путин и Макрон обсудили ситуацию с Навальным.

Французский президент заявил, что Париж провел собственное исследование вещества, которым якобы был отравлен Навальный, и настаивал что это был яд «Новичок». По данным издания, российский лидер призвал коллегу обратить внимание и на другие версии произошедшего. В частности некоторые версии ведут в Латвию, в которой проживает один из создателей «Новичка».