Власть 19 апреля 2023, 12:43 Разговор с послами США и Великобритании в МИД России оказался жестким — Захарова Представитель МИД Захарова: разговор с послами США и Великобритании оказался жестким РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беседа с американским, британским и канадским послами, которых вызвали в МИД России, прошла в жесткой форме. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-то желания что-то смягчить или спустить на тормозах», — сказала она.

Реклама

По ее словам, если подобное поведение дипломатов из западных стран продолжится, то российская сторона отметит его как несоответствующее заявленному статусу. Глав дипмиссий Соединенных Штатов, Канады и Соединенного Королевства в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России 18 апреля в связи с вмешательством в дела РФ и деятельностью, которая не соответствует дипломатическому статусу.

Захарова сочла заявления послов этих стран после объявления приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе* вмешательством в российские дела. Представитель МИД РФ, в частности, назвала высказывание британского дипломата Деборы Броннерт по этой теме неприемлемым.

* Владимир Кара-Мурза признан в России иностранным агентом.