«Разговор играл большую роль». Политолог оценил дружеский тон переговоров Путина и Макрона

В Кремле прошли переговоры лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Главы государств обращались на «ты» и поддерживали дружеский тон беседы. О том, как можно расценивать начало важных переговоров на высшем уровне, рассказал в беседе с «360» политолог, руководитель центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

Эксперт отметил, что тема разговора между двумя президентами не была секретом изначально. По мнению Рубинского, на текущий момент обе стороны крайне заинтересованы в таких переговорах, и встреча заранее была продиктована обстоятельствами.

Рубинский отметил, что дружеский тон общения на встрече лидеров России и Франции задал именно Макрон, а Владимир Путин сразу же его поддержал.

«Это в целом общая манера Макрона. Даже его главный партнер по Евросоюзу, ушедший после 16 лет пребывания на посту — Ангела Меркель — он ее тоже обнимал за плечи. Инициативу в общении с Путиным проявил именно Макрон. Едва ли Путин взял бы на себя панибратскую манеру общения, если бы Макрон ее не предложил», — сказал политолог.

Он отметил, что принятый Путиным формат говорит о хорошем общении между политиками. Собеседник добавил, что от результатов такого общения во многом зависит будущее эмиграции, потому разговор политиков играл большую роль.

Политолог напомнил, что после инаугурации Эммануэля Макрона одним из первых политиков, которого он пригласил к себе на встречу, был именно Владимир Путин. С одной стороны, это объяснялось историческими причинами, а с другой — геополитическими. Сегодня контекст переговоров совершенно ясен, отметил эксперт.

«Это не просто переговоры по Украине, российская сторона подчеркивает, что речь идет не об Украине. Россия опубликовала свои документы по факторам, которые она считает угрозой своей безопасности. Например, размещение вооружений в восточно-европейских странах, которые уже являются странами НАТО», — сказал Юрий Рубинский.

Эксперт также добавил, что американская кампания по якобы неизбежности вмешательства России в дела Украины — тоже большой повод для обеспокоенности. По мнению Рубинского, Макрон в этом случае может служить важной личностью для начала диалога.

«Главное — вовремя предотвратить сползание к военному конфликту. Американцы воевать на Украине не собираются, но поставлять Украине оружие — это действительно делается. И еще готовится очень внушительная программа санкций в отношении России, которые должны применять западные страны, и даже не только они», — отметил эксперт.