«Раздербанили лакомые куски России». Опубликовано последнее интервью маршала Язова о трех президентах

Язов, озвучивая свою просьбу, заметил, что будут споры и обиды, а он сейчас не в том состоянии, чтобы вступать в дискуссию. Например, про Горбачева бывший глава Минобороны сказал, что тот оказался у власти недостаточно зрелым.

«Это недостаточно зрелый человек для того, чтобы руководить таким государством. Наше государство очень сложное. Столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством. Плохо, что страну сломали. Но не один он. Помогали ему все, кто близко к нему был», — сказал Язов в интервью.

Маршал тогда сказал, что Россию может развалить только «демагогия и слабость власти». По его мнению, страна движется вперед только когда у нее твердая, даже жесткая власть. Но управление Бориса Ельцина Язову тоже не нравилось.

«Как к карьеристу, который умело играл на чувствах людей. Он делал все, чтобы самому продраться к власти и изгнать Горбачева из Кремля. И своего добился. Если бы он думал о сохранности Союза, то по-другому бы себя вел. А он о себе думал. И соответствующую шайку себе подобрал. Она и раздербанила самые лакомые куски великой страны», — сказал Язов об отношении к Ельцину.

Он заявил, что Ельцин управлял страной нетрезвым, а его окружение в этот момент создавало для себя рай, не думая о народе.

О нынешней власти Язов сказал, что ее критика — это «скулеж гнилой интеллигенции». Маршал напомнил, что Владимир Путин пришел к власти, когда страна трещала по швам, а армия находилась в «убогом состоянии». Теперь же, говорил маршал, России нужно брать пример с Китая и вводить капитализм с человеческим лицом, совмещая частную и государственную собственность.

Дмитрий Язов скончался рано утром 25 февраля. Он был последним маршалом Советского Союза.