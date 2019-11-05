Разделение бакалавриата и магистратуры озадачило Путина

«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?» — задал вопрос президент членам Совета по русскому языку, на заседании которого он присутствовал.

Владимир Путин посоветовал задуматься о возрождении старой системы: подготовке специалистов в течение пяти лет. Однако президент России уточнил: у него не сформировалось окончательное мнение по поводу разделения на бакалавриат и магистратуру. Возможно, для некоторых специальностей, например, связанных с кибернетикой или техническими науками, это будет приемлемо.

Глава министерства просвещения Ольга Васильева пояснила, что для гуманитарных специальностей обучения в рамках бакалавриата недостаточно, так как студент получает незаконченное высшее образование.

«Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», — акцентировала она внимание присутствующих.

По мнению министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, в течение четырех лет вполне можно подготовить специалиста, который может преподавать в школе. Современные технологии в этом помогут.

«Более того, мы сейчас для того, чтобы процесс образования был более практикоориентирован, вместе с Министерством просвещения подготовили соответствующие законодательные инициативы, они уже в Государственной Думе обсуждаются, чтобы допускать до работы в школе специалистов, которые не имеют напрямую педагогического образования», — добавил Котюков.